В Петербурге мать и дочь нашли на полу без сознания после праздничного ужина по случаи 14-летия девочки. На сегодняшний день все еще неизвестно, что произошло с россиянками. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, женщину и ее ребенка нашли без чувств в квартире на Большой Разночинной улице. В тот день они праздновали день рождения. Есть информация, что сначала стало плохо подростку. Ее мама успела позвонить брату и попросила вызывать медиков, а после и сама потеряла сознание.

Девочку доставили в детскую больницу имени Филатова, а родительницу — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния пациенток стал какой-то продукт. Была версия отравления газом, но она не подтвердилась. Колонка в квартире оказалась в исправном состоянии.

Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается. Известно, что школьница сейчас находится в удовлетворительном состоянии. В скором времени следователь сможет опросить ее.

Ранее в Ленобласти женщина получила травму головы из-за отлетевшего колеса автобуса.