В Петербурге лыжник-пенсионер умер во время тренировки

На Муринском поле в Петербурге в ходе тренировки скончался лыжник-пенсионер. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, лежащего на лыжне 66-летнего мужчину увидели из окна жители ближайшего дома. Как уточнили очевидцы, тело спортсмена пролежало на поле несколько часов перед тем, как к нему подошли. Отмечается, что прохожие вызвали скорую, однако спасти лыжника прибывшие медики не смогли.

Предположительно, петербуржец мог скончаться от гипотермии, однако специалисты рассматривают и другие версии смерти. Труп мужчины отправили на медэкспертизу.

В настоящий момент детали произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Крыму задержали пенсионера за растление школьниц в Сети. Уточняется, что пожилой мужчина находил своих жертв в соцсетях, а после начинал с ними переписку. В процессе злоумышленник отправлял им свои фото интимного содержания.