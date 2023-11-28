72-летнего пенсионера задержали за рассылку интимных фотографий школьницам

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего жителя Феодосии, который растлевал несовершеннолетних через интернет. Пенсионер отправлял подросткам интимные фотографии, передает Telegram-канал Mash на волне.

По предварительным данным, пожилой мужчина находил своих жертв в Сети, а после вступал с ними в переписку. В процессе пенсионер отправлял им своим снимки интимного содержания. От действий жителя Феодосии пострадали пять девочек. Их возраст составляет от 13 до 16 лет.

После выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка задержали пенсионера. Также мужчине в рамках следствия приписывается оборот порнографических материалов. Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей.

Ранее в Тюмени суд вынес приговор в отношении жителя Свердловской области. Мужчину подозревали в растлении детей в возрасте от 8 до 12 лет.