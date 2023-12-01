В Петербурге курьер шесть лет насиловал школьниц после переписок в соцсетях

В Санкт-Петербурге курьер переписывался со школьницами в соцсетях, приглашал в гости и насиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 36-летний мужчина, работающий курьером, искал в интернете девочек-подростков, после чего вступал с ними в диалог и приглашал к себе. В своей квартире злоумышленник развращал и насиловал некоторых из подростков.

Полицейские задержали петербуржца 29 ноября. В ходе допроса он признался в содеянном и рассказал как минимум о трех школьницах, пострадавших от его рук.

Так, первой жертвой курьера стала 14-летняя школьница, с которой он познакомился весной 2017 года. Мужчина постоянно домогался юной россиянки, а спустя два года все-таки изнасиловал. С лета 2018-го до лета 2019 года задержанный надругался над другой 14-летней девочкой против ее воли. Вдобавок насильник рассказал о 16-летней жертве, которую он изнасиловал весной текущего года.

Сейчас против курьера возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее стало известно, что в Москве местный житель домогался 13-летней соседки по коммунальной квартире.