Россиянин домогался 13-летней соседки по коммуналке

В Москве местный житель домогался 13-летней соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, о домогательствах со стороны россиянина рассказала сама девочка. По ее словам, мужчина проживал в коммунальной квартире в период с 2020-го по 2022 год, тогда же он якобы совершал действия сексуального характера в отношении нее.

Уточняется, что в коммуналку москвич съехал от бывшей супруги, с которой он жил в соседнем подъезде и воспитывал совместного ребенка. Как призналась экс-жена, на новом месте жительства мужчине оказывала различные знаки внимания сама мать школьницы, однако он проигнорировал симпатию.

«Сама девочка там не подарок, у нее проблемы с поведением. И с ее помощью, как мне кажется, мать спустя три года почему-то решила ему отомстить за отказ», - заявила бывшая жена.

Жительница Москвы подчеркнула, что ее экс-супруг является «прекрасным» человеком, который каждые выходные проводит вместе с сыном. Она добавила, что обвинения против мужчины являются клеветой.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в прошлом россиянина судили за кружу. Проводится проверка.

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