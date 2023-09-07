В Петербурге крюк проткнул грудь мяснику во время разделывания туши

В Санкт-Петербурге сотрудник магазина пострадал во время разделывания туши. Мясной крюк проткнул ему грудную клетку. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, все произошло случайно. Мужчина, работавший в продуктовом на улице Софийская, вечером 6 сентября должен был разобраться с мясом. Для этого он отправился в холодный отсек, однако по какой-то причине, когда он приступил к разделыванию, соскользнул крюк, который и вошел в тело пострадавшего.

В итоге мужчину госпитализировали. Но его состояние на момент попадания в больницу было тяжелым. Его поместили в операционный блог, и сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь после этого несчастного случая.

Ранее в Екатеринбурге молчаливый житель вошел в трамвай и залил все кровью. Отмечалось, что он перепачкал почти весь салон. Другие пассажиры пытались оказать ему помощь, предположив, что ему в ногу вонзили нож. Однако приехавшие на вызов медики заверили, что причина кроется в другом. Оказалось, что у мужчины хроническое заболевание кровеносной системы.