В Екатеринбурге молчаливый мужчина зашел в трамвай и залил кровью весь салон

В Екатеринбурге мужчина молча зашел в трамвай и залил кровью весь салон. Об этом сообщает E1.ru.

Все произошло 5 сентября. Россиянин зашел в трамвай с травмой ноги. Увидев кровь, пассажиры попытались помочь мужчине. Через какое-то время ему вызвали бригаду медиков.

Очевидцы предположили, что екатеринбуржцу в ногу вонзили нож. Однако врачи утверждают, что во всем виновато хроническое заболевание кровеносной системы. На ноге у россиянина вскрылась язва.

Как передает один из специалистов, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он мог случайно задеть рану, из-за чего и началось кровотечение. Россиянина отвезли в больницу, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

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