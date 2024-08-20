Опубликовано 20 августа 2024, 15:25
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В Петербурге конфликт на набережной завершился гибелью гражданина Бразилии
© bearfotos/Freepik
В Санкт-Петербурге у яхт-клуба на набережной Мартынова утонул иностранный гражданин. Трагедия произошла после перепалки с неизвестным мужчиной.
Как пишет Фонтанка, бразилец с другом находились на пришвартованной яхте и, по словам очевидцев, громко ругались на английском языке.
По предварительным данным, в итоге 23-летний иностранец оказался в воде и не смог выбраться на берег самостоятельно.
Позже его тело из воды доставали сотрудники МЧС. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
Ранее в московском водоеме утонул 64-летний член делегации Северной Кореи. Мужчина хотел освежиться в жару и направиться на пляж, но после этого перестал выходить на связь.
Источник фото:bearfotos/Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Анна Воробьева