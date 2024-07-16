В Москве утонул член делегации Северной Кореи: хотел освежиться в жару

В московском водоеме утонул 64-летний член делегации Северной Кореи. Мужчина хотел освежиться в жару. Подробности сообщает Life.ru.

По данным источника, иностранец являлся представителем корейского сельхозпредприятия. Вместе с коллегами он прибыл в Москву по работе и жил в посольстве КНДР. Из-за сильной жары в столице мужчина решил направиться на пляж, но после этого перестал выходить на связь.

Товарищи гражданина Северной Кореи обратились в полицию, когда обнаружили на берегу только его вещи. Поиски пропавшего длились несколько часов, но не увенчались успехом. На следующий день тело мужчины появилось на поверхности воды. Личность установили. Им оказался исчезнувший иностранец.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее под Тюменью нашли труп мужчины. По предварительной информации, кости могут принадлежать пропавшему блогеру Илье Тихоновскому.