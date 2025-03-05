В Петербурге кондуктор троллейбуса случайно задушил пассажира во время драки

В Петербурге драка в троллейбусе закончилась смертью одного из участников конфликта. Предварительно, кондуктор случайно задушил буйного пассажира, пытаясь его утихомирить. Об этом сообщает 78.ru.

Источник выяснил, что в салоне троллейбуса № 32 ехал мужчина, который, вероятно, был в измененном состоянии. Он колотил по стеклу, пугая других людей, а затем в какой-то момент стал донимать 72-летнего кондуктора. Пожилой мужчина не стал терпеть плохого отношения к себе, поэтому завязалась драка.

В ходе конфликта кондуктору удалось повалить дебошира на пол. Он навалился на него сверху, а когда поднялся — мужчина уже не дышал.

После драки пенсионера доставили в отдел полиции. Пока был составлен протокол лишь о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что задержанный имеет судимость.

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