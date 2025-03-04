Опубликовано 04 марта 2025, 18:401 мин.
Двухлетний мальчик погиб в детском стульчике, пока мать готовила на кухне
В Запорожской области пристегнутый двухлетний мальчик погиб в детском стульчике.
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В Запорожской области погиб двухлетний мальчик. Ребенок был пристегнут в детском стульчике.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.
Происшествие случилось в Великой Белозерке. Мать пристегнула сына в стульчике и ушла готовить на кухню.
Вернувшись, женщина нашла ребенка без сознания. Реанимировать его медикам не удалось.
Предварительно, несовершеннолетний задохнулся из-за ремней. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске мальчик упал глазом на нож. Он с декабря лежал в больнице и в итоге скончался.