Двухлетний мальчик погиб в детском стульчике, пока мать готовила на кухне

В Запорожской области погиб двухлетний мальчик. Ребенок был пристегнут в детском стульчике.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Происшествие случилось в Великой Белозерке. Мать пристегнула сына в стульчике и ушла готовить на кухню.

Вернувшись, женщина нашла ребенка без сознания. Реанимировать его медикам не удалось.

Предварительно, несовершеннолетний задохнулся из-за ремней. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске мальчик упал глазом на нож. Он с декабря лежал в больнице и в итоге скончался.