В Петербурге из-за девушки избили и залили газом двух африканцев: пострадавшие сбежали

В одном из баров Санкт-Петербурга в Выборгском районе произошла массовая драка, в результате которой пострадали два уроженца Африки. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Инцидент произошел в ночь на 10 апреля. По предварительной информации, компания молодых людей проводила свой досуг в заведении за выпивкой. В какой-то момент двое иностранцев стали уделять много внимания одной из девушек, и именно это послужило причиной возникновения конфликта. Бойфренд петербурженки затеял ссору из ревности, которая довольно быстро переросла в драку.

Источник СМИ сообщил, что на двух африканцев накинулись с кулаками более десяти мужчин. В ходе драки их также залили газом из баллончика. Очевидцы и сотрудники бара вызвали полицию, однако пострадавшие сбежали раньше приезда сотрудников правоохранительных органов.

В итоге были задержаны семь человек, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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