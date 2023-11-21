В Петербурге из Невы вытащили 16-летнего парня в состоянии клинической смерти

В Санкт-Петербурге из реки Невы вытащили 16-летнего подростка. Школьник был без сознания и в больницу поступил в состоянии клинической смерти. Однако спасти парня так и не удалось. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, до конца все еще неизвестно, как именно несовершеннолетний оказался в ледяной воде. До пропажи он был на уроках. Предварительно, в хорошем настроении. Также за ним не были замечены суицидальные наклонности. Все обстоятельства продолжают выяснять сотрудники полиции и СК Центрального района.

Отметим, что подростка в реке заметили очевидцы. На тот момент он находился у Кутузовской набережной в районе Литейного моста. Достав школьника, его отправили в Мариинскую больницу, но уже было поздно.

Ранее в Адыгее завершились поиски мальчика после падения в реку машины с пятью пассажирами. Его нашли мертвым спустя неделю. Напомним, что до этого был обнаружен труп женщины, которая тоже попала в эту аварию.