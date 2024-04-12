Голыми руками задушил беременную супругу: глава семьи предстал перед судом за женоубийство

Суд во Всеволожском районе Ленинградской области вынес приговор по делу об убийстве беременной женщины в Мурино. За совершение преступления был задержан 23-летний супруг погибшей, передает «Петербургский дневник».

Убийство произошло в мае прошлого года. В один из дней житель Мурино набросился на беременную супругу и задушил ее голыми руками. Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок убийца будет в колонии строгого режима.

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