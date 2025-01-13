Опубликовано 13 января 2025, 12:341 мин.
В Петербурге грабитель проник в квартиру музыканта и похитил несколько тысяч долларов
В Санкт-Петербурге вор украл из квартиры музыканта 8,9 тыс. долларов и телевизор.
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В Санкт-Петербурге вор обокрал квартиру музыканта. Об этом 13 января со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.
Как уточняется, инцидент произошел на новогодних праздниках. По данным канала, из квартиры вынесли сейф с 8,9 тыс. долларов (примерно 907 тыс. рублей) и телевизор. При этом сработал похититель филигранно:
«Неизвестный каким-то образом проник в квартиру на пятом этаже. Входная дверь и окна не повреждены», — рассказал собеседник РЕН.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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