В Петербурге грабитель проник в квартиру музыканта и похитил несколько тысяч долларов

В Санкт-Петербурге вор обокрал квартиру музыканта. Об этом 13 января со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел на новогодних праздниках. По данным канала, из квартиры вынесли сейф с 8,9 тыс. долларов (примерно 907 тыс. рублей) и телевизор. При этом сработал похититель филигранно:

«Неизвестный каким-то образом проник в квартиру на пятом этаже. Входная дверь и окна не повреждены», — рассказал собеседник РЕН.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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