В Петербурге госпитализировали девочку, попробовавшую ядовитые ягоды на прогулке

В Санкт-Петербурге девочка попала в больницу, попробовав ягоды декоративного растения на прогулке. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Подробности сообщает Фонтанка.

Инцидент произошел 26 октября. Ребенок обратил внимание на красивые ягоды бересклета, которые являются лакомством для птиц, но ядовиты для человека. Причем опасность представляют не только ягоды, но и листья.

В больницу девочка была доставлена с признаками отравления. Растение опасно тем, что может вызвать судороги и угнетение нервной системы.

Ранее в Подмосковье мать и ее сын потеряли сознание, поев арбуза. Им потребовалось промывание желудка. Ягоду отдали на экспертизу. Медики отмечают, что следов отравления лекарствами не обнаружено – они считают, что дело в арбузе.

Известно, что арбуз был куплен с грузовика у торговцев. Половина ягоды некоторое время пролежала на столе всю ночь и подкисла.