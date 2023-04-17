В Петербурге годовалый ребенок попал в больницу с открытой раной головы из-за горки в ТЦ

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок получил травму, когда играл на детской площадке в торговом центре на Пулковском шоссе. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 17 апреля в Детской городской больнице № 5 имени Филатова сообщили, что к ним доставили годовалого малыша с открытой раной головы. Отмечается, что маленький пациент скатился с горки на детской площадке и ударился головой об угол скамейки. Все это произошло в торговом центре на Пулковском шоссе.

Родители малыша отказались от госпитализации. После осмотра врача они отправились домой.

Ранее мы писали о том, как в Москве школьница едва не утонула, уснув в ванной из-за наказания родителей. Подросток гуляла с друзьями допоздна, из-за чего была наказана родителями. Как только она вернулась домой, мама с папой заставили ее делать домашнее задание. В итоге за уроками девочка просидела до трех часов ночи, а после решила принять ванную. Правда, она не рассчитала, насколько устала.

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