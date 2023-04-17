В Москве школьница едва не утонула, уснув в ванной из-за наказания родителей

В одну из больниц Москвы была доставлена 12-летняя девочка, едва не утонувшая в ванной. Школьницу спас отец, услышав странные звуки. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, подросток гуляла с друзьями допоздна, из-за чего была наказана родителями. Как только она вернулась домой, мама с папой заставили ее делать домашнее задание. В итоге за уроками девочка просидела до трех часов ночи, а после решила принять ванную. Правда, она не рассчитала, насколько устала.

В какой-то момент школьница задремала и стала постепенно уходить под воду. К счастью, в этот момент не спал ее отец. Он отправился посреди ночи на кухню и услышал странные звуки, доносящиеся из ванной комнаты. Когда мужчина ворвался в помещение, его дочь уже была едва жива. Она пыталась выбраться, но не получалось.

Родители вызвали бригаду скорой помощи, и девочку госпитализировали. На данный момент она находится под наблюдением врачей.

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