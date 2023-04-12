В Петербурге годовалый ребенок оказался в реанимации после укола, сделанного матерью

В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии был госпитализировал годовалый ребенок. Малыша поместили в реанимацию после того, как его мать сделала ему укол от больного горла. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел 11 апреля в квартире на улице Маршала Захарова. 30-летняя женщина заметила, что ее сын плохо себя чувствовал, но в больницу решила не обращаться. Мать была уверена, что справится с лечением сама, так как у мальчика всего лишь болело горло. Она приготовила раствор из смеси различных препаратов, а затем при помощи шприца ввела его в организм малыша.

После укола ребенку стало резко плохо. Обеспокоенная родительница решила вызвать бригаду скорой помощи, и медики приняли решение о госпитализации. По предварительным данным, причиной тяжелого состояния ребенка стало отравление анастетиками. Он продолжает находиться в отделении реанимации.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции. Отмечается, что семья родом из Узбекистана, но ранее не проявляла себя, как неблагополучная.

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