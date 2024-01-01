В Петербурге фейерверк залетел в капюшон куртки мужчины и взорвался

В Санкт-Петербурге фейерверк залетел в капюшон мужчине и взорвался. Он получил резаные раны лица.

Подробности происшествия сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в третьем часу ночи. 37-летний мужчина установил фейерверк, но снаряд неожиданно залетел в капюшон куртки.

Это не единственный в городе случай неудачного использования пиротехники в Новый год. Были зафиксированы два случая взрыва петарды в руке: у 17-летнего юноши и 20-летней девушки. Последняя получила ранения кисти и ожоги.

В одном из районов города пиротехника сдетонировала под елкой, когда рядом находилась 12-летняя девочка. Она получила ожоги груди, кистей и подбородка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на балкон квартиры попали искры от фейерверка, в результате чего начался пожар. Огонь потушил сосед, проживающий в квартире сверху.