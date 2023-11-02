В Петербурге двухлетняя девочка четыре месяца жила с куском пластика в трахее

В Петербурге врачи спасли маленькую россиянку, которая четыре месяца жила с куском пластика в трахее. Двухлетней малышке ставили самые разные диагнозы, но никакое лечение не помогало. Подробности сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

Как стало известно, ребенок стал чувствовать себя плохо еще в середине лета. Мама пациентки рассказала, что ее дочь лечили и от бронхита, и от пневмонии, и от хронического ларингита, и от аллергии. Однако ничего не приносило плоды. Ни одно из заболеваний не подтверждалось, и тогда девочку направили в клинику Педиатрического университета. Там провели обследование при помощи гибкого эндоскопа, которое показало, что в трахее у малышки находится инородное тело.

По словам родительницы малышки, пластик мог попасть в организм случайно. Как-то она забирала дочь из садика, и та положила в рот какой-то обломок игрушки. После мама дала ребенку сок, а он начал сильно кашлять. Вероятно, тогда кусок и застрял.

Как отметили медики, обычно люди с инородными телами в дыхательных путях не могут так спокойно жить на протяжении месяцев. Подобное всегда требует экстренного вмешательства, так как пластик может полностью закрывать трахею.

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