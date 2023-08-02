В Петербурге двухлетний малыш попал в больницу после «знакомства» с борщевиком в детсаду

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в больницу с просьбой помочь ее двухлетнему сыну, который получил ожоги от борщевика. Инцидент произошел во время прогулки в частном детском саду, пишет Фонтанка со ссылкой на свои источники.

Дошкольное учреждение, по предварительным данным, находится на Северном проспекте. Мальчик получил ожоги во время посещения улицы. Каким образом ребенок натолкнулся на борщевик — неизвестно. Воспитатели детского сада пока никак не прокомментировали случившееся.

В больницу обратилась мать пострадавшего малыша. Врачи осмотрели юного пациента и диагностировали фито- и фотодерматит 1–2 степени. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное. Госпитализация мальчику не потребовалась. После оказания необходимой помощи воспитанника частного детского сада отправили домой. Полиция в случившееся пока никак не вмешивалась.

Ранее в Амурской области восьмилетняя девочка умерла во время смены в детском лагере. Случившееся, по данным СМИ, носит странный характер. Несовершеннолетняя россиянка не давала никому к себе прикоснуться — она постоянно подпрыгивали и вздрагивали от всего вокруг.