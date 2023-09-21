Стало известно о состоянии третьеклассницы, которую незнакомец утащил в лес

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала о состоянии девочки, которую незнакомый мужчина утащил в лес. По ее словам, ребенок находится в стрессовом состоянии, передает РИА Новости.

Третьеклассница едва не стала жертвой насильника во Владивостоке. На улице Пирогова девочка увидела, как некий мужчина тащит за собой в лес школьницу. Несовершеннолетняя рассказала о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, сообщил правоохранителям. К моменту прибытия стражей порядка педагоги учебного учреждения уже спасли девочку. Мужчину, который пытался ее похитить, задержали полицейские. Им оказался ранее судимый 39-летний житель города. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае рассказала, что сейчас едва не пострадавшая школьница находится в стрессовом состоянии. В скором времени специалисты окажут ей всю необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье 16-летняя девочка обхитрила насильника и сбежала от него. Она отвела его к дому, где встретила знакомого.