В Петербурге девушка родила мертвого ребенка и выбросила его тело в мусоропровод

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию и призналась, что ее дочь родила мертвого ребенка, а тело выбросила в мусоропровод. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что обратила внимание на изменившуюся фигуру 24-летней дочери. Она сильно поправилась, поэтому у матери возникли мысли о беременности. Через некоторое время она заметила на кровати у девушки кровь и прямо спросила, что случилось.

Тогда девушка призналась, что действительно забеременела. По ее словам, она родила мертвого младенца и выбросила его тело в мусоропровод.

Теперь по факту происшествия правоохранители проводят проверку.

Ранее мы писали о том, как в Иркутской области вынесли приговор 26-летней матери двоих детей, которая наказала сыновей 7 и 9 лет из-за непослушания.

Находясь в пьяном состоянии, она избила младшего ребенка. Старшему досталось больше всего – женщина ударила его табуретом и прижгла ногу утюгом. Об издевательствах стало известно после того, как родственница привезла мальчиков в больницу Саянска. Там врачи осмотрели ребят и пришли в ужас. Тела были покрыты синяками, а у старшего ребенка остался ожог от утюга.