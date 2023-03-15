Прижигала кожу утюгом: экстремальное воспитание 26-летней россиянки потянуло на 3,5 года колонии

В Иркутской области вынесен приговор 26-летней матери двоих детей, которая наказала сыновей 7 и 9 лет из-за непослушания. Находясь в пьяном состоянии, она избила младшего ребенка. Старшему досталось больше всего – женщина ударила его табуретом и прижгла ногу утюгом.

Издевательства вскрылись, когда родственница привезла мальчиков в больницу Саянска. Там врачи осмотрели ребят и пришли в ужас. Тела были покрыты синяками, а у старшего ребенка остался ожог от утюга.

В настоящее время мальчики находятся со своими отцами. Женщину судили по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Знакомые задержанной утверждали, что она «любила выпивать и гулять», а «на детей ей было все равно». По словам собеседницы, мать даже могла пнуть ребенка.

Суд поставил точку в этой истории: жестокое воспитание потянуло на 3 года и шесть месяцев колонии, пишет сайт kp.ru.

Ранее двух малолетних детей нашли рядом с трупами родителей в съемной квартире в Екатеринбурге.