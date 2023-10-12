В Петербурге детское такси с ребенком в салоне попало в ДТП

Детское такси в Петербурге влетело в подземный переход, об этом сообщает Фонтанка.

Серьезное ДТП произошло утром 12 октября. На Лиговском проспекте в Петербурге столкнулись два автомобиля — джип с вологодскими номерами и детское такси «Яндекса». От сильного удара автомобиль такси отбросило в подземный переход.

Оба автомобиля получили сильные повреждения. Уточняется, что в результате ДТП пострадал один человек — водитель такси, которого госпитализировали с места происшествия. В момент аварии вместе с ним в машине находились две женщины и ребенок, они не пострадали.

Обстоятельства и виновники ДТП устанавливаются. Из-за происшествия на Лиговском проспекте образовалась большая пробка.

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