Подмосковные хирурги спасли ребенка с 15 магнитами в кишечнике

Подмосковные хирурги спасли полуторогодовалого ребенка, проглотившего 15 магнитных шариков. У малыша начался инфекционно-токсический шок, поэтому потребовалось срочное оперативное вмешательство.

Ребенка со вздутым животом и высокой температурой привезли в Раменскую больницу родители. Медики сразу же провели УЗИ и выяснили причину тяжелого состояния маленького пациента. Оказалось, что у него в кишечнике застряли 15 слипшихся магнитов, которые полностью парализовали его работу.

В ходе опроса родителей было установлено, что ребенок проглотил неодимовые магниты четыре дня назад.

Малыша сразу же отправили на операционный стол. В ходе хирургического вмешательства, которое длилось около двух часов, все посторонние предметы были извлечены из кишечника. В итоге состояние ребенка удалось стабилизировать, после чего его санавиацией доставили на реабилитацию в МОНИКИ. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже отправился домой вместе с мамой, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее мы писали, что в одной из больниц Санкт-Петербурга хирурги спасли двухлетнего ребенка. Из желудка мальчика извлекли 57 магнитов. Хирургического вмешательства не потребовалось, так как специалистам удалось извлечь все магниты эндоскопическим способом. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает.