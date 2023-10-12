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11:49, 12 октября 2023
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Подмосковные хирурги спасли ребенка с 15 магнитами в кишечнике

Подмосковные хирурги спасли ребенка, проглотившего 15 магнитных шариков.

Подмосковные хирурги спасли ребенка с 15 магнитами в кишечнике

© Freepik

Подмосковные хирурги спасли полуторогодовалого ребенка, проглотившего 15 магнитных шариков. У малыша начался инфекционно-токсический шок, поэтому потребовалось срочное оперативное вмешательство.

Ребенка со вздутым животом и высокой температурой привезли в Раменскую больницу родители. Медики сразу же провели УЗИ и выяснили причину тяжелого состояния маленького пациента. Оказалось, что у него в кишечнике застряли 15 слипшихся магнитов, которые полностью парализовали его работу.

В ходе опроса родителей было установлено, что ребенок проглотил неодимовые магниты четыре дня назад.

Малыша сразу же отправили на операционный стол. В ходе хирургического вмешательства, которое длилось около двух часов, все посторонние предметы были извлечены из кишечника. В итоге состояние ребенка удалось стабилизировать, после чего его санавиацией доставили на реабилитацию в МОНИКИ. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже отправился домой вместе с мамой, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее мы писали, что в одной из больниц Санкт-Петербурга хирурги спасли двухлетнего ребенка. Из желудка мальчика извлекли 57 магнитов. Хирургического вмешательства не потребовалось, так как специалистам удалось извлечь все магниты эндоскопическим способом. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
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ребенок
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