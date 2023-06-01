В Петербурге четверо неизвестных напоили собаку вином и избили заступившегося за пса мужчину

В Санкт-Петербурге четверо мужчин, находясь на детской площадке, напоили собаку вином. Увидевший издевательства над псом местный житель вышел к ним с битой, но силы оказались неравные.

Инцидент произошел 31 мая в Приморском районе. Около половины десятого вечера четверо неизвестных отдыхали на площадке во дворе, рядом с ними крутилась собака.

Затем один взял пса и, удерживая силой, стал поить вином, собака не могла вырваться. Житель дома увидел издевательства и вышел один против четверых мужчин, сообщает «Фонтанка».

Те отобрали биту и избили ею защитника животного. Позже вышла женщина с мужем, она взяла пса, но хозяин животного отнял собаку и порвал петербурженке платье. Ее мужа тоже избили.

После разборок компания забрала собаку и поспешила удалиться. Когда прибыла полиция, во дворе не было ни напавших, ни избитого мужчины.

Ранее мы писали о блогере из Нижнего Тагила, который за донаты предложил убить свою собаку. В прямом эфире он нанес псу более 20 ударов.