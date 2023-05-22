Тагильский треш-стример предлагает убить свою собаку за донаты

Блогер из Нижнего Тагила по имени Булат не в первый раз мучает своего пса ради вау-эффекта в ходе прямой трансляции стримингового канала Twitch.

Как сообщает Telegram-канал Life, владелец уже измывался над собакой и даже предлагал за дополнительное вознаграждение забить ее до смерти.

В ходе последней трансляции Булат нанес собаке более двадцати жестоких ударов, после которых животному с трудом удалось вырваться из рук живодера.

Пользователи не только не оценили шокирующие кадры, но призвали правоохранительные органы наказать неадекватного стримера. По данным источника, полиция Свердловской области уже заинтересовалась Булатом.