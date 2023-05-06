В Петербурге был опечатан Малый драматический театр

Малый драматический театр в Санкт-Петербурге был опечатан. Журналисты Пятого канала поделились кадрами.

На снятом видео видно, что людей вокруг нет. На дверях лишь есть один приклеенный кусочек бумаги.

«Опечатано 05.05.2023. В 23:00», — так гласит надпись на бумажке.

Отмечается, что на листке стоит печать Роспотребнадзора.

При этом на сайте нет какой-либо информации о произошедшем. На данный момент выясняются причины.

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