15:15, 06 мая 2023
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В Петербурге был опечатан Малый драматический театр
Двери Малого драматического театра в Петербурге опечатали ночью.
Малый драматический театр в Санкт-Петербурге был опечатан. Журналисты Пятого канала поделились кадрами.
На снятом видео видно, что людей вокруг нет. На дверях лишь есть один приклеенный кусочек бумаги.
«Опечатано 05.05.2023. В 23:00», — так гласит надпись на бумажке.
Отмечается, что на листке стоит печать Роспотребнадзора.
При этом на сайте нет какой-либо информации о произошедшем. На данный момент выясняются причины.
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