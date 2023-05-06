14:29, 06 мая 2023
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Физрук ударил семиклассницу по ягодицам из-за симпатии
В Бурятии 66-летний физрук шлепнул по ягодицам семиклассницу из-за чувств.
Учитель физкультуры в возрасте 66 лет ударил семиклассницу по ягодицам в одной из школ Бурятии. Дело в том, что у него появилась к ней симпатия.
Школьница запечатлела на камеру телефона разговор с учителем физкультуры, где он признается ей в симпатии. Шлепком по ягодницам педагог хотел привлечь внимание девочки.
О произошедшем стало известно полиции. На допросе учитель сказал, что ударил семиклассницу в целях воспитания. Однако распространенное в Сети видео говорит об обратном.
Отмечается, что учитель был уволен. Правоохранительные органы выясняют детали.
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Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Галина СьюТеги: