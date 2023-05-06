Физрук ударил семиклассницу по ягодицам из-за симпатии

Учитель физкультуры в возрасте 66 лет ударил семиклассницу по ягодицам в одной из школ Бурятии. Дело в том, что у него появилась к ней симпатия.

Школьница запечатлела на камеру телефона разговор с учителем физкультуры, где он признается ей в симпатии. Шлепком по ягодницам педагог хотел привлечь внимание девочки.

О произошедшем стало известно полиции. На допросе учитель сказал, что ударил семиклассницу в целях воспитания. Однако распространенное в Сети видео говорит об обратном.

Отмечается, что учитель был уволен. Правоохранительные органы выясняют детали.

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