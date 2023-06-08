В Петербурге будут судить медсестру, после укола которой девочке ампутировали руку

В Санкт-Петербурге медсестра предстанет перед судом из-за неправильно сделанного укола. В результате ее действий пациентке ампутировали руку.

Медработник вводила ребенку 2006 года рождения в артерию препарат для лечения психических расстройств. После инъекции у пациентки начались тромбоз, гангрена, некроз кисти и правого предплечья. В результате девочке ампутировали конечность.

Сайт «Невские новости» обсудил данный случай с врачом общей практики Алексеем Беловым. Медик рассказал, что в случае неправильного выбора места для введения лекарства могут развиться разные осложнения. Возможны повреждение нерва, образование плохо рассасывающегося инфильтрата.

Врач допускает, что причиной случившегося могло стать нарушение правил асептики или техники постановки инъекции. В первом случае правила должны соблюдаться для недопущения попадания в рану микроорганизмов. Во втором случае бывают следующие последствия: ломается игла, развиваются аллергическая реакция, медикаментозная или воздушная эмболия.

Ранее спортивный врач Андрей Звонков высказался о протезировании фигуриста Романа Костомарова после ампутации конечностей. По его словам, сложнее всего подготовить не ноги, а руки. Впоследствии спортсмену предстоит учиться управлять протезами, чтобы есть, обнимать жену и держать предметы.