«Это не руки, а клешни»: Роману Костомарову предстоит научиться обнимать жену

Спортивный врач Андрей Звонков рассказал о процедуре протезирования у фигуриста Романа Костомарова. По его словам, подготовительные операции не представляют никакой сложности, но при этом после всех манипуляций спортсмену предстоит пройти обучение, чтобы управлять совершенно другими мышцами.

Звонков рассказал, что для протеза нужно место, поскольку потребуется разместить источники питания, электронику и механику. По этой причине врачи оставляют определенную длину культи. Уточняется, что подготовка рук дольше и сложнее, чем ног.

«У Романа будет совершенно иная методика управления. Будут сниматься импульсы с мышц предплечья, с плечей, может, со спины», - привел подробности врач, добавив, что фигурист должен пройти специальное обучение.

Также Звонков прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Костомарову «придется адаптироваться к новой жизни, какой тут спорт». Медик согласился с этим мнением.

«Первым делом Роману предстоит думать не о ледовой площадке, а научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Все-таки это не руки, а клешни, металл», - сказал специалист в беседе с MSK1.RU.

Звонков считает, что Костомарову нужен специалист, который поможет ему пережить изменения в теле. Сам он с трудом переживает случившееся и отказывается от психологов, надеясь справиться самостоятельно. Звонков настаивает, что Костомарову нужна профессиональная поддержка, помимо слов родных и близких.

Ранее стала известна примерная дата выписки фигуриста из «Коммунарки». Напомним, он находится в больнице с 10 января.