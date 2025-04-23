В Петербурге бойца ММА Ядуллаева арестовали за драку у фитнес-центра

Петербургский суд привлек к административной ответственности бойца ММА Фарида Ядуллаева. Спортсмена арестовали на сутки за драку на Беговой улице.

20 апреля Ядуллаев подрался около фитнес-центра с прохожим, который сделал ему замечание. Реакция бойца была очень резкой – он кричал на мужчину, нецензурно выражался и размахивал руками. Несмотря на усилия прохожих, Фарид не успокаивался. В итоге спортсмен несколько раз ударил незнакомца.

В разговоре с правоохранителями Фарид признал вину. Он пояснил, что снимал видеоролик мимо проходившего мужчины, и тот сделал ему замечание.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, бойца арестовали на сутки по статье о мелком хулиганстве. По информации в СМИ, он уже отсидел в спецприемнике и отправился домой.

Ранее мать одного из хулиганов, которые избили восьмиклассника в Новой Москве, раскрыла подробности нападения. По ее словам, драка началась после того, как мальчик ответил нецензурной бранью на обзывательства.