Перелом челюсти и сотрясение мозга: из-за чего девятиклассники жестоко избили восьмиклассника в Новой Москве

Мать одного из хулиганов, которые избили восьмиклассника в Новой Москве, раскрыла подробности нападения. По ее словам, драка началась после того, как мальчик ответил нецензурной бранью на обзывательства.

В беседе с mk.ru женщина рассказала, что сначала конфликт вспыхнул между двумя подростками, а потом к избиению присоединился третий.

Также родственники девятиклассников заявили, что раньше, наоборот, был случай, когда они защищали юношу. Они вступились, когда школьника обзывали одноклассники.

Родители хулиганов уже связались с матерью школьника, у которого зафиксировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Они выразили готовность оказать необходимую финансовую помощь.

Ранее в Свердловской области подростки жестоко избили шестиклассника. Они заставили его умываться в луже.