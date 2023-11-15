В Петербурге актер ударил в висок 11-летнего школьника во время хоррор-квеста

В Санкт-Петербурге во время хоррор-квеста актер ударил 11-летнего школьника в висок, когда он проходил задание. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 12 ноября. Предварительно, актер ударил школьника по голове. Других деталей не приводится.

Известно, что мальчика госпитализировали – через час его привезли в больницу.

По факту случившегося начата проверка. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее результатах, а также принятом решении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье аноним разослал школьникам сообщение, требуя пройти его квест. В противном случае он обещал устроить массовое убийство. Послание получали учащиеся одного образовательного учреждения. Дети рассказали о странном сообщении родителям и учителям, те обратились в полицию.