В Петербурге актер ударил в висок 11-летнего школьника во время хоррор-квеста
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В Санкт-Петербурге во время хоррор-квеста актер ударил 11-летнего школьника в висок, когда он проходил задание. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел днем 12 ноября. Предварительно, актер ударил школьника по голове. Других деталей не приводится.
Известно, что мальчика госпитализировали – через час его привезли в больницу.
По факту случившегося начата проверка. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее результатах, а также принятом решении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье аноним разослал школьникам сообщение, требуя пройти его квест. В противном случае он обещал устроить массовое убийство. Послание получали учащиеся одного образовательного учреждения. Дети рассказали о странном сообщении родителям и учителям, те обратились в полицию.