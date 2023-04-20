В Петербурге администратор магазина снял порно со школьниками в туалете торгового центра

В Санкт-Петербурге по «горячим следам» задержали мужчину, распространяющего в Сети материалы сексуального характера с несовершеннолетними. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно изданию, россиянин, работающий администратором магазина, 19 апреля отправился вместе с компанией школьников в туалет торгово-развлекательного центра «Лондон Молл» и там снял на камеру секс подростков. Порноролик мужчина распространил в Сети при помощи популярных мессенджеров. Он отправил его своим знакомым. И это оказалось его ошибкой, так как сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили адресанта и выехали на задержание вечером того же дня. Подозреваемого доставили в полицейский участок и составили на него административный протокол.

Ранее в Омске 20-летняя девушка надругалась над десятилетним племянником. Отмечается, что преступление произошло еще в 2021 году, но разбирательство началось только сейчас. Мальчик пришел в гости к своей тете и подвергся там сексуальному насилию. За это обвиняемой теперь грозит до 20 лет лишения свободы.