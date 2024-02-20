В Петербурге 76-летний пенсионер умер, упав на льду у трамвайных путей

В Санкт-Петербурге умер 76-летний пенсионер, который неудачно упал у трамвайных путей. Мужчина поскользнулся на льду, после чего его пришлось доставить в больницу. Однако врачи не смогли ему помочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 25 января пожилой россиянин травмировался у торгового комплекса «Балкания». Он упал на льду и попал в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что у него были повреждения тела, и, что бы ни делали медики, ему становилось только хуже.

Всего в клинике пенсионер провел почти месяц. 2 февраля ему стало плохо, и у него диагностировали инфаркт. Петербуржца перевели в реанимацию, но 19 февраля он скончался.

Ранее в Татарстане футболист любительской команды умер во время матча. В середине игры мужчина неожиданно почувствовал ухудшение состояния, а затем и вовсе потерял сознание. Прибывшие на поле медики смогли его реанимировать. Однако вскоре он вновь упал без чувств. Предварительно, он умер от инфаркта.