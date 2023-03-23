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19:10, 23 марта 2023
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Сломан нос и разбита губа: в московском метро избили 19-летнего парня

Сломан нос и разбита губа: в московском метро избили 19-летнего парня

Фото: Freepik

В вагоне московского метро избили 19-летнего парня. У него сломан нос и разбита губа.

Инцидент произошел 22 марта на станции «Марьина Роща». На парня напал неизвестный.

Пострадавшего в результате обхода обнаружили полицейские. Ему вызвали скорую помощь, от госпитализации юноша отказался, пишет Царьград.

Причина драки в метро неизвестна. Полиция начала доследственную проверку. Идет розыск тех, кто мог напасть на парня.

Ранее сообщалось о хулигане в московском метрополитене, который в час пик распылил аэрозольный баллончик в переполненном вагоне. Этому поступку предшествовал конфликт с пассажирами. Мужчину на станции встретила полиция, его доставили в отдел. Находившиеся в вагоне люди вышли на перрон из-за распространяющихся паров жидкости.

Источник фото:Freepik
Источник:Царьград
Теги:
метро
происшествие
драка
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