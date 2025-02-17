В Петербурге 66-летний мужчина надругался над 12-летней школьницей в хаммаме

В Петербурге 66-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы. Предварительно, он надругался над девочкой в хаммаме. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ленобласти.

По данным источника, мама пострадавшей обратилась в полицию и рассказала, что 9 февраля ее несовершеннолетняя дочь пошла в фитнес-клуб на улице Кораблестроителей. Внутри центра располагается хаммам, в котором школьница решила посидеть. Там она встретила 66-летнего мужчину, который мог ее изнасиловать.

После случившегося девочка рассказала обо всем матери. В тот же вечер предполагаемого преступника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Другие подробности пока не уточняются.

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