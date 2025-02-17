Скандал в Таиланде: напавшую на туристку таксистку обвинили в похищении ребенка

В Таиланде против таксистки, которая недавно напала на россиянку на Пхукете, выдвинуты новые обвинения. По словам соотечественников, проживающих в стране, женщина может быть причастна к похищению 14-летней девочки в ноябре 2022 года.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, девочка ехала в школу на такси, когда водитель изменила маршрут и начала оскорблять школьницу и ее родителей. Запись этих оскорблений, где, как и в случае с туристкой, слышны крики женщины и фраза «это моя страна», сохранилась в голосовых сообщениях, отправленных девочкой матери.

Затем таксистка высадила ребенка в неизвестном месте. Родители нашли девочку в ближайшем кафе и обратились в полицию. Однако, по их словам, расследования не последовало.

Сейчас, после инцидента с избиением другой россиянки, родители девочки уверены, что похитителем была та же таксистка. Они намерены добиться очной ставки, чтобы ребенок смог опознать женщину.

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