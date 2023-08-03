В Петербурге 38-летняя женщина умерла после удаления аденоидов и миндалин

В Петербурге 38-летняя женщина обратилась в частную клинику по вопросу удаления аденоидов и миндалин, но спустя несколько часов после операции ей стало плохо, началось осложнение. Пациентку экстренно доставили в Мариинскую больницу, но спасти ее не получилось.

Подробности сообщает Фонтанка.

Женщина обратилась в клинику 3 августа. Ей сделали операцию, все прошло в штатном режиме.

«Осложнение возникло позже», - сообщили изданию в клинике.

Других деталей не привели, сославшись на врачебную тайну. Там уточнили, что информация о смерти пациентки на операционном тоже неверна. После манипуляций она пришла в себя, но из-за осложнений женщину перевели в специализированный стационар.

В медучреждении провели внутреннее расследование, а также оказывают содействие надзорным и правоохранительным органам. Клиника принесла соболезнования семье погибшей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить медсестру, после укола которой девочке ампутировали руку.