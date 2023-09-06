В Петербурге 22-летний курсант выманил у бывшей полмиллиона, притворяясь нищим

В Санкт-Петербурге девушка обвинила своего бывшего возлюбленного в том, что на протяжении долгого времени он притворился нищим и брал у нее деньги. Всего она ему дала примерно 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Фонтанка.

По информации источника, петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что 22-летний курсант одного из военных ВУЗов развел ее на средства. Как оказалось, они встречались, однако, когда любовь прошла, девушка осознала, что ее обманули. Два года она считала своего избранника бедным, так как он постоянно жаловался ей на нехватку денег для существования. Из-за этого ей приходилось ему помогать. Всего она потратила на него в районе полумиллиона рублей. Теперь же россиянка намерена их вернуть.

Сотрудники полиции после полученного заявления начали проверку.

Ранее в Москве мужчина попытался отрезать половой орган, чтобы удержать возлюбленную. В порыве отчаяния, когда отношения оказались на грани разрыва, он схватился за нож и заявил, что ему не нужно его достоинство без девушки.