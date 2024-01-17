В Петербурге 17-летнему парню разбили голову за футболку с иностранной надписью

В Санкт-Петербурге 17-летний парень пострадал из-за футболки, на которой была иностранная надпись. Студенту колледжа разбили голову. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, 16 января юношу госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом лобной кости. Как стало известно, травмы он получил в результате нападения второкурсника. Причиной конфликта послужила одежда пострадавшего, а именно то, что на ней была надпись не на русском языке.

Сначала студент просто предъявил претензии младшему товарищу, а затем стал избивать его. В итоге парня пришлось экстренно доставлять в больницу. Сейчас он находится в детской больнице имени Филатова. За его жизнь борются врачи.

Информации о возбуждении уголовного дела после случившегося пока нет.

Ранее в Крыму пятиклассник попал в больницу после того, как у него случился конфликт с учителем во время урока. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.