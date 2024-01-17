Школьник оказался в больнице с сотрясением мозга после конфликта с учителем на уроке

В Крыму ученик пятого класса был госпитализирован после конфликта с учителем на уроке. Как сообщает Telegram-канал «Типичный Джанкой», преподаватель ударил ребенка.

Все произошло в стенах учебного заведения. Родители сообщили журналистам, что на уроке математики разгорелся конфликт, и учитель ударил пятиклассника. Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Авторы отмечают, что в момент инцидента в классе был завуч. Родители приняли решение обратиться к правоохранителям.

«Подобные действия от классного руководителя уже не в первый раз», – говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма. По их словам, уже начато служебное расследование.

«По состоянию на сегодняшний день должностные лица, имеющие отношение к данной ситуации, отстранены на время проведения служебного расследования», – отмечается в публикации.

Есть информация о том, что сейчас опрашиваются другие ученики. Инцидент находится на контроле у ведомства.

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