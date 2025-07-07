Причиной конфликта стала девушка: 13-летний мальчик пришел на свидание и лишился глаза

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после травмирования подростка в Приморье. Мальчику выстрелили в глаз из пневматического пистолета. Спасти орган зрения не удалось, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

По информации журналистов, 13-летний школьник познакомился в Сети с девочкой. После общения ребята договорились о встрече. Во время прогулки к ребятам присоединился еще один подросток, который оказался третьим участником любовного треугольника.

Между юношами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений недавно присоединившийся к парочке юноша достал пистолет и выстрелил оппоненту в глаз.

Вооруженное нападение попало на камеры видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как раненый школьник отходит в сторону, прикрывая лицо руками.

Ранее сообщалось, что жительнице Перми выстрелили в глаз на пробежке. Из-за случившегося женщина может навсегда ослепнуть.