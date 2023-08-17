В Петербурге 15-летний мальчик впал в гипоксическую кому после купания в озере

В Петербурге 15-летний подросток оказался в реанимации после купания в Верхнем Суздальском озере. Сейчас мальчик находится в состоянии гипоксической комы. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно, юноша отправился с друзьями на природу в Озерки, чтобы немного поплавать в водоеме. Однако нормально держаться на воде он не умел. Несмотря на это, школьник все-таки решил поддержать приятелей и тоже пошел купаться. В итоге он начал тонуть.

Паникующего подростка в воде заметили спасатели. Они вытащили мальчика на берег, но на тот момент его состояние уже было критическим. Медики забрали несовершеннолетнего, когда он уже был в коме.

В больнице школьника незамедлительно поместили в реанимацию. На данный момент врачи делают все, чтобы спасти жизнь юному пациенту. Тем временем сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в больницу Нижнего Тагила доставили полуторогодовалого ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже общежития. Малыш остался без присмотра взрослых, и, воспользовавшись этим, залез на табурет на кухне, оперся на москитную сетку и полетел вниз.