В Петербурге 13-летняя танцовщица умерла во время занятий по хореографии

В Петербурге внезапно скончалась 13-летняя девочка. Во время занятий хореографией ей стало плохо, и ее не смогли реанимировать. Об этом сообщает Фонтанка.

По информации источника, все случилось в Доме детского творчества на улице Пограничника Гарькавого. Там проходило обычное танцевальное занятие, когда в какой-то момент одна из учениц не почувствовала недомогание. Подросток подошла к педагогу, рассказала, что ей не хорошо, затем присела на корточки и потеряла сознание.

В учреждение немедленно была вызвала бригада скорой помощи, но пока медики ехали, ребенок уже успел посинеть. В итоге врачи уже ничего не смогли сделать. Ее доставили в больницу, но там констатировали смерть. На данный момент причина смерти школьницы неизвестна.

Отметим, что погибшая девочка воспитывалась матерью, так как ее отец умер. Семья как неблагополучная не числится.

Ранее внезапно во время занятий в оздоровительном лагере скончалась и 15-летняя девочка из Свердловской области. Она потеряла сознание и больше не очнулась. До этого на проблемы со здоровьем она не жаловалась.