В Петербурге 13-летний подросток выпрыгнул в окно, спасаясь от домогательств родственника

В Санкт-Петербурге 13-летний подросток выпрыгнул в окно, спасаясь от домогательств родственника. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, в отдел полиции обратился школьник, который искал защиты от пьяного дяди. По словам заявителя, родственник совершил действия сексуального характера. Чтобы спастись, мальчик выпрыгнул в окно.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на подобное обращение и доставили в отдел 39-летнего мужчину. На данный момент в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К слову, местный житель имеет несколько сроков за кражи.

Добавим, что 13-летний подросток находится в больнице. Он получил ушиб ноги, и общее состояние осложняется простудой.

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