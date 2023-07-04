В Архангельской области подросток полгода насиловал трех мальчиков, угрожая им убийством

В Архангельской области, селе Красноборск, трое маленьких мальчиков в течение полугода подвергались сексуальному насилию. 15-летний подросток регулярно совершал преступления и угрожал своим жертвам убийством. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, об актах изнасилования несовершеннолетних стало известно благодаря одному из пострадавших школьников. Ему надоело терпеть издевательства, и он решил рассказать обо всем полицейским.

В ходе расследования удалось установить, что злоумышленником являлся девятиклассник, состоявший на учете ПДН за побои. С декабря прошлого года он, угрожая ножом, заманивал в заброшенное здание двух 12-летних мальчиков и одного 11-летнего, после чего там домогался. В последний раз это произошло в июне.

На данный момент подросток задержан. Во время допроса он во всем сознался. Теперь ему грозит наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».

Ранее в Улан-Удэ группа подростков напала на сверстницу. Школьники повалили стоявшую на коленях девочку и жестоко избили. Все это они засняли на камеру.